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تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبى لـ6 يوليو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:55 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 6 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

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وأجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، وذلك إلى جلسة 8 يونيو المقبل، لورود التقرير.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى 

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، عن تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

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وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيه للضرائب، لجلسة 22 يونيو للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألف و513 جنيه، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات " بانوراما للإنتاج الفني، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست". 

مفاجأة.. المطربة إيناس عز الدين معرضة للحبس بسبب كورونا 

وتقدم المحاميان حسن شومان ودينا المقدم، ببلاغ إلي النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك نشرها أخبار كاذبة وتكديرها للأمن العام، والتشهير بمستشفى حميات إمبابة. 

وقالت دينا المقدم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن التهم التي ستوجه لها بالبلاغ كالآتي: الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه. 

ثانيًا: التشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي وهو غير صحيح، واتهامها بالتقصير وهو غير صحيح أيضًا. 

ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

وأضافت أن المادة 179 تنص على "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". 

والمادة 184 تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".

وكانت إيناس عز الدين خرجت من خلال فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه أن مستشفى حميات إمبابة قد تقاضت منها مبلغ 1500 جنيه مقابل استقبالها للكشف عليها، لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

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