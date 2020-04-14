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منصة ادمودو الالكترونية | خطوات التسجيل في منصة edmodo التعليمية وزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:54 م
منصة ادمودو الالكترونية edmodo
منصة ادمودو الالكترونية edmodo

منصة ادمودو الالكترونية | خطوات التسجيل في منصة edmodo التعليمية وزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في بيان مصور له منذ قليل ، أعلن خلاله خطوات التسجيل على منصة ادمودو edmodo، وتعد منصة ادمودو edmodo مختصة بالتواصل بين الطلاب والمعلمين على الفصول الافتراضية.


خطوات التسجيل في منصة ادمودو الالكترونية edmodo
وشرح وزير التربية والتعليم كيفية التسجيل في منصة ادمودو الالكترونية من خلال النقاط التالية:

- يدخل الطالب على منصة ادمودو الالكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).  

- اضغط على كلمة ابدأ لفتح صفحة جديدة تشرح معلومات أكثر عن المنصة.

- إذا كنت تستخدم  منصة ادمودو الالكترونية لأول مرة اضغط على كلمة "ادمودو" لتسجيل حساب.

- لو كنت عضو في ادمودو سجل الاسم وكلمة السر.

- لو كان عندك ايميل على جوجل او على ميكروسوفت يمكن استخدامه مباشرة دون انشاء حساب جديد.

- لو لجأ المستخدم لانشاء حساب جديد عليه أن يختار (طالب - أو معلم - ولي أمر).

- لو كان المستخدم طالب يدخل اسمه و اسم العائلة باللغة العربية او الانجليزية ثم ادخال رمز الفصل (الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة).

- على الطالب اختيار اسمه و كلمة السر التي سيدخل به الطالب كل مرة (الوزارة ترشح ان اسم المستخدم يكون عبارة عن moe ثم الرقم التعريفي للطالب) حتى لا يكون الاسم مكرر.

- ادخال رقم جوال ولي الأمر أو بريده الالكتروني (ممكن تخطي هذه الخطوة).

وتعتبر  منصة ادمودو الالكترونية edmodo، هي منصة تعليمية مجانية تقوم بمساعدة المعلمين على التواصل بأمان مع طلابهم وتدعم التعاون داخل فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت تحت إشراف ولي الأمر، وذلك بحضور مدرس وطالبتين.

منصة ادمودو الالكترونية | خطوات التسجيل في منصة edmodo التعليمية وزارة التربية والتعليم study.ekb.eg

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