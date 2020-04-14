مسلسل النهاية لـ "يوسف الشريف" يتصدر تريند جوجل اليوم 14/4/2020

تصدر مسلسل النهاية للفنان القدير يوسف الشريف، اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020، قائمة تريند جوجل في مصر اليوم، واحتل أهم المواضيع على موقع تويتر، وجاء هذا عقب إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسله "النهاية" المقرر عرضه في رمضان من العام الجاري.





و النهاية، هو مسلسل خيال العلمي، تدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، مما أثار دهشت المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد رواد موقع تويتر أن برومو النهاية لـ يوسف الشريف، يتشابه مع الأعمال الأجنبية، فضًلا عن فكرته المختلفة والتي وصفها البعض بـ"فكرة خارج الصندوق".





وأحداث مسلسل النهاية تدور في إطار تشويقي مثير، حيث يواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتم خطفه في أحداث المسلسل.





ومسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.





ويشارك في بطولة مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف كلا من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.