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"ڤودافون" ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

مساندة  للجهود الحكومية لدعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات وخصوصا نقل البيانات أو الإنترنت لأهميته الكبيرة فى تحسين بيئة العمل في ظل عمل اكثر من 60٪ من قوة العمل فى مصر من المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد - (كوفيد ١٩)، وما تبذله وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مجهودات في هذا الشأن لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والشركات على حد سواء، قامت ڤودافون مصر بتوجيه فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الاماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي و الاسماعيلية و الأقصر والمنيا و القليوبية و ١٥ مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ووزارة الصحة.


تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشياً مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديراً للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعماً لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.


وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء وإجتياز هذا الظرف العصيب،  من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايتهم


وأوضح بيان وزارة الصحة امس تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، بالإضافة إلى 8 حالات جديدة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 164 حالة وفاة، موضحا أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافيًا.

 وقالت الوزارة في بيانها إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





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