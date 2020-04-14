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ايتيدا تقدم دورة "التحول الرقمي للقيادات الحكومية" أون لاين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

قدم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية بعنوان التحول الرقمي للقيادات الحكومية_ Digital Transformation for Government Leaders ولأول مره عبر الإنترنت.


وتهدف الدورة المكثفة إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الأدوات التقنية لدعم صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا المجتمعية باستخدام التكنولوجيا.


شارك في فعاليات هذه الدورة 26 من القيادات التنفيذية الحكومية شملت الجهات التاليه: وزارة الطيران المدني، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة الزراعة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظة الإسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة القليوبية، محافظة قنا ومحافظة الوادي الجديد.


ويأتي ذلك في إطار تشجيع الهيئة لسياسة العمل من المنزل والعمل على تقديم جميع برامجها وخدماتها للشركات عبر الإنترنت من خلال الاستعانة بأحدث التطبيقات والوسائط الرقمية بهدف الحد من التجمعات وضمان سلامة العاملين والمواطنين مع الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19.

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