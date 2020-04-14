المكسيك.. إصابة ممرضات وعاملين طبيين في مستشفى عام بفيروس كورونا

قالت ممرضات وعاملين طبيين آخرين، إن مديروهم أخبروا طاقم الممرضات في أحد المستشفيات العامة التي تعرضت لأسوأ تفشي لفيروس كورونا الجديد بعدم ارتداء كمامات واقية في بداية الجائحة لتجنب بث الذعر بين المرضى.





وقالت وزارة الصحة بالولاية: "توفي طبيبان ومدير مستشفى وأُصيب ما لا يقل عن 51 من الموظفين منذ اكتشاف فيروس كورونا الجديد في مستشفى IMSS العام في مونكلوفا في ولاية كواويلا الشمالية في أواخر مارس، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت الممرضة شارلي إسكوبيدو جونزاليز، التي تعمل في مستشفى مونكلوفا، في بداية تفشي المرض، إن المديرين "قالوا إن معدات الوقاية ليست ضرورية".





وردًا على أسئلة من "رويترز" حول التقارير التي تقول إن إدارة المستشفى طلبت من الموظفين عدم ارتداء الكمامات، قال مسؤول كبير في خدمة الصحة العامة الرئيسية في المكسيك IMSS التي تدير المستشفى، إنه ينبغي تصديق العاملين الصحيين، لكنه لم يؤكد تفاصيل التقارير.





وأضاف مسؤول IMSS، راؤول بينا فيفروس: "على وجه التحديد، إذا كانوا يقولون ذلك، فعلينا بالطبع أن نصدق ذلك، يمكن أن يكون هناك سوء تفاهم داخل المستشفى حول المكان المناسب لارتداء معدات واقية.





وأردف: "ليس على جميع العمال ارتداء نفس المعدات داخل المستشفى. وعندما يتم استخدام هذا النوع من المعدات بشكل سيء ... ينفد بسرعة أكبر ويعرضون العمال الذين هم على اتصال بالمرضى للخطر".





سجلت المكسيك 4661 شخصًا مصابًا بالفيروس التاجي و296 حالة وفاة، وهو جزء صغير من الأرقام في الولايات المتحدة المجاورة، لكن فيروس كورونا وصل بعد ذلك بأسابيع إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.





وقال طاقم العمل، إن مستشفى مونكلوفا أصبح نقطة محورية للفيروس في الأسبوع الثالث من مارس، مما يسلط الضوء على نقص الكمامات وحتى الصابون والمبيض.





أصبح المستشفى أول نقطة ساخنة في المكسيك لمرض فيروس كورونا COVID-19.





يتم إدخال ما لا يقل عن أربعة من العمال المصابين إلى المستشفى حاليًا بسبب تفشي المرض، الأمر الذي أثار مخاوف من أن نظام الرعاية الصحية المكسيكي غير الممول بشكل جيد غير قادر على التعامل مع وباء رئيسي في الدولة التي تضم حوالي 130 مليون شخص.