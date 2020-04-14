البورصة تربح 11.9 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع













أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي رتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، معنشاط ايجابى على معظم القياديات و التجارى الدولى و استمرار شراء المؤسسات المحلية و تراجع وتيرة مبيعات العرب و الاجانب بعد اتفاق اوبك+ على آلية خفض انتاج النفط و بداية تعافى الاسواق الخليجية ، و كذلك الحديث عن تجربة عقار يابانى لفيروس كورونا









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 562.804 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 10458 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1087 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.









وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.6 ألف عملية لعدد 180 شركة، وارتفعت أسهم 123 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.









وسجلت تعاملات المصريين 67.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.67%، والعرب على 3.14% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 59.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.09%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 496.1 ألف جنيه، 7.1 مليون جنيه، 717.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 33.2 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 689.2 مليون جنيه، على التوالي.







