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سميرة سعيد تروج لـ أوبريت "أنت أقوى"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشرت الفنانة سميرة سعيد بوستر أوبريت "أنت أقوي" وذلك بهدف الترويج والإعلان عن الأوبرت عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وعلقت"سميرة" علي البوستر قائلة "أنت أقوي"، وهذا الأوبريت تشارك فيه سميرة سعيد ومجموعة كبيرة من مطربين الوطن العربي، والمقرر عرضة الأسبوع المقبل.

 

وتبادل جمهور "سعيد" معها التعليقات حيث قالوا :" الديفا يا ناس، أنتي الأقوى بفنك وأسلوبك، الديفا يا ناس، منتظرينك "

 

يذكر أن أوبريت "أنت أقوى" تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان، الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار.


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