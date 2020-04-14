بفضل لونين وأريولا.. حراسة المرمى صداع في مدريد

أصبح مركز حراسة مرمى ريال مدريد صداعاً مزمناً في رأس مدرب الفريق زين الدين زيدان، خلال الموسم المقبل.





وانتزع البلجيكي " تيبو كورتوا " حراسة مرمى النادي الملكي بصفة أساسية، رغم اهتزاز مردوده بصورة كبيرة في مطلع الموسم.





وكشفت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقريرها اليوم، أن مركز الحارس البديل سيمثل أزمة للنادي الملكي خلال الموسم المقبل.





ويتواجد في هذا المركز الفرنسي ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان، وينتظر النادي الملكي عودة الأوكراني الشاب " أندري لونين " من إعارته لفريق ريال أوفيدو.





وأكدت الصحيفة، أن أريولا لا يريد الإنتقال لريال مدريد بشكل نهائي، كما يرفض العودة لباريس سان جيرمان.





ويطمح أريولا في لعب كرة قدم بانتظام، للعودة لحراسة مرمى منتخب فرنسا مجدداً، في ظل إصابات حارس توتنهام " هوجو لوريس ".





على الجانب الآخر، أدى توقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب فيروس كورونا لتوقف مشاركات لونين مع أوفيدو، وبالتالي توقف تطور اللاعب، الذي وجد فرصة للمشاركة، بعد أن ابتعد عن اللعب مع فريقه المعار إليه أولاً بلد الوليد.





وسيكون زيدان مجبراً على إقناع أريولا بالإستمرار مع الفريق، وفق ما ورد عن صحيفة " ليكيب " الفرنسية، إلا أن اللاعب لديه عروض من إنجلترا للمشاركة بشكل أساسي والعودة لتشكيلة الديوك.