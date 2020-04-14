كوريا الجنوبية تعتزم مضاعفة إمدادات اختبارات فيروس كورونا للولايات المتحدة

صرح المدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية في كوريا الجنوبية لوكالة "رويترز"، بأن شركة أبحاث SolGent في كوريا الجنوبية حصلت على طلب لتزويد وكالة حكومية أمريكية بـ 7500 مجموعة إضافية يمكن لكل منها إجراء 100 اختبار لفيروس كورونا.





وقالت مصادر الشركة لـ"رويترز"، إن SolGent أرسلت بالفعل مجموعات لإجراء 150 ألف اختبار بينما من المقرر أن تقوم نظيراتها الكورية الجنوبية أوسانج هيلث كير و SD بيوسنسور بشحن مجموعات قادرة على إجراء 600 ألف اختبار اليوم الثلاثاء.





سيؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد الاختبارات التي يمكن للسلطات الأمريكية إجراؤها باستخدام مجموعات مصدرها كوريا الجنوبية إلى 1.5 مليون.





يتم إرسال المجموعات إلى وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA) بعد نداء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





قدم "ترامب" طلبًا للأجهزة الطبية في مكالمة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في 25 مارس.





تجاوز عدد الوفيات الأمريكيية بسبب فيروس كورونا 23600 يوم الاثنين، وهو أعلى رقم في أي بلد.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة SolGent You Jae-hyung لـ"رويترز"، إن الشركة تجري محادثات بشأن عقد طويل الأمد مع وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية وحول بناء مصنع في الولايات المتحدة لتصنيع مجموعات الاختبار، لكن لم يتم اتخاذ قرار.





قال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحميل مجموعات الاختبار في مطار إنتشون المتجه إلى الولايات المتحدة.





ووصف التحالف بين البلدين بأنه "حديد" وشكر وزارة خارجية كوريا الجنوبية على مساعدتها.



