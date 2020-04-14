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بعد تمسك ليفربول بالفرعون.. ماذا قدم صلاح هذا الموسم؟

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:19 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

تمسك نادي ليفربول بالفرعون المصري محمد صلاح بعد انتشار شائعات رحيله عن الدوري الإنجليزي.

 

وتألق محمد صلاح بشكل كبير جدا خلال هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات بعد غياب التوفيق عنه في بداية الموسم.

 

ويحتل صلاح حاليا الثالث من جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي وصاحب الصدارة.

 

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

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