سنغافورة تسجل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2299.

ويذكر أن السلطات السنغافورية أغلقت المبنى رقم 2 في مطار شانجي لمدة 18 شهرا.

وكان وزير النقل السنغافوري خاو بون وان، أكد أمام البرلمان أنه سيجري تعليق العمليات بمبنى الركاب رقم 2 في مطار شانجي لمدة 18 شهرا بداية من الأول من مايو، بسبب التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وسجلت حركة النقل الجوي للركاب، المتأثرة بشدة من (كوفيد-19)، تراجعا بنسبة 14,1% في العالم خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، وفق اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).

ومن جانبه، أعلن وزير المالية السنغافوري هنج سوي كيت، في خطاب أمام البرلمان بثه التلفزيون، عن "ميزانية تضامن" سوف ترفع الإنفاق الحكومي الذي يهدف إلى الحد من تأثير فيروس كورونا إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وقال هنج إن الإنفاق يهدف إلى "حماية الوظائف وحماية سبل عيش الناس" خلال عملية إغلاق فعالة من المقرر أن تبدأ غدا.