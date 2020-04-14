أمينة مغربي تنتهي من تصوير مسلسل "ليالينا"

انتهت الفنانة الشابة أمينة مغربي من تصوير مشاهدها فى مسلسل "ليالينا" والمسلسل من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

كما تشارك أمينة مغربي فى موسم رمضان هذا العام بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.