برشلونة يوفر 22 مليون يورو بسبب فيروس كورونا

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتوفير نحو 22 مليون يورو خلال الفترة الحالية بعد تخفيض الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية عقب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن برشلونة سيوفر ما يقرب من 22 مليون يورو من الأجور حتى 26 أبريل الجارى، طالما أن حالة الإنذار في إسبانيا نشطة بعد انتشار الوباء العالمى.

وأشارت إلى أن اللاعبين والفنيين والموظفين سيحصلون على على 30% فقط من رواتبهم الثابتة وذلك بعدما أطلقت الحكومة الإسبانية حالة الإنذار منذ 16 مارس الماضى ومستمرة حتى 26 أبريل الجاري.