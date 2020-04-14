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جريزمان سينضم إلى إنتر ميلان في هذه الحالة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:27 م
جريزمان
جريزمان
وكالات

أكدت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في طلب التعاقد مع مهاجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان، حال تعاقد الفريق الكاتالوني مع نجم هجوم "النيراتزوري"، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ونشرت صحيفة (جازيتا ديلو سبورت) الرياضية "تريدون لاوتارو؟ إذا فلتعطونا جريزمان" معتبرة أن هذه "الفكرة المجنونة" ستثير "استفزاز برشلونة".

وإزاء التقارير المنتشرة التي تؤكد أن لاوتارو الذي سجل 16 هدفا هذا الموسم مع إنتر، سيلعب العام القادم رفقة مواطنه وأفضل لاعبي العالم، ليونيل ميسي، في برشلونة، تدرس إدارة النادي الإيطالي الذي ينافس على لقب الكالتشيو مع يوفنتوس، إيجاد حل لتعويض رحيل "التورو" من داخل برشلونة نفسه.

تتقارب القيمة المالية لكل لاعب في سوق الانتقالات، بينما سيكون الراتب هو العقبة الرئيسية لإنتر مع غريزمان، حيث يحصل على أضعاف ما يتقاضاه لاوتارو الذي يحصل على 1.5 مليون يورو سنوياً.

ووقع لاوتارو (22 عاماً) لإنتر في عام 2018 قادماً من راسينغ، وبعد عام كبديل لمواطنه ماورو إيكاردي، أصبح لاعباً أساسياً لفريق أنطونيو كونتي، وسجل 16 هدفاً هذا الموسم.

وتتابع أندية أوروبية كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي اللاعب الواعد، رغم أنه يرتبط بعقد ممتد حتى 2023 مع الإنتر، وبشرط جزائي بقيمة 112 مليون يورو. 

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