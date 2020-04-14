التوأم والحضري أبرزهم.. نجوم ندموا على الخروج من جنة الأهلي

اعترف عدد من نجوم الكرة المصرية مؤخرًا بخطأهم وندمهم بعد الرحيل عن النادي الأهلي وعدم الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء وختام مسيرتهم الكروية مع نادي القرن الإفريقي، وآخرهم "التوأم" حسام وإبراهيم حسن اللذان غادر صفوف الأهلي وانتقلوا للغريم التقليدي الزمالك عام 2000.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز نجوم الكرة المصرية الذين ندموا على الرحيل من الأهلي:-





1- أيمن شوقي:





أكد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه أخطأ بعد رحيله عن القلعة الحمراء والانضمام لنادي الزمالك وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة: " لو عاد بي الزمان لما قررت الانضمام إلى الزمالك أو أي ناد آخر، خاصة أنني حققت أكبر إنجازاتي مع النادي الأهلي، ورحيلي عن الأحمر كان سببه العند".





2- عصام الحضري:





حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق بعد سنوات طويلة قضاها داخل القلعة الحمراء حقق خلالها العديد من الإنجازات والبطولات فاجئ الجميع بهروبه عام 2008 والانتقال لنادي سيون السويسري، وبعد عودته تنقل بين العديد من الأندية آخرها نادي النجوم قبل الابتعاد عن الساحة الكروية، ولكنه اعترف في العديد من المناسبات بندمه الشديد على قرار رحيله من الأهلي، بل ونصح عدد من نجوم المارد الأحمر وآخرهم أحمد فتحي وحسام عاشور بعدم تكرار نفس خطأه مجددا.





3- مصطفي عفروتو:





اعترف مؤخرًا مصطفي عفروتو لاعب الأهلي السابق بندمه الشديد علي قرار رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه من أكثر القرارات التي ندم عليها في حياته، ورحل عن صفوف الأهلي عام 2011 وتنقل بين عدة أندية أبرزها الاتحاد والمقاصة والإسماعيلي، ويلعب حاليًا في صفوف ألعاب دمنهور.





4- التوأم:





أعلن حسام حسن نجم منتخب مصر السابق في حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية "أون تايم سبورتس" إنتمائه وشقيقه إبراهيم للنادي الأهلي، مؤكدًا أنهما كان يتمنيان اعتزال كرة القدم داخل جدران القلعة الحمراء وعدم الرحيل عن صفوف الفريق إلي الزمالك عام 2000.





وأكد "العميد" أنه لو عاد به الزمان لن يرحل عن النادي الأهلي أبدًا، خاصة وأنه حقق داخل القلعة الحمراء العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات.