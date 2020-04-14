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فايلر يستقر على عودة 3 معارين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:28 م
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي

يترقب عشاق ومحبو النادي الأهلي عودة الحياة الرياضية بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوما إضافية حتى 23 أبريل الجاري، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.


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وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من مجلس إدارة الأحمر ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم، كذلك ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، وعمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.

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