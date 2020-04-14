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أنقرة تعلن وفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" بفيروس بكورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة الأناضول في خبر لها، بوفاة زعيم حزب "تركيا المستقلة" حيدر باش، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في وقت بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 61049، والوفيات 1296.

 

وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تغريدة عبر حسابه عىل موقع تويتر قدم فيها تعازيه بوفاة باش.

 

وقال أردوغان: "أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازي لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة".

 

ووفقًا للوكالة التركية، قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية التركية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

 

وأعلنت وزارة الصحة التركية، يوم الاثنين الماضي في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1296 بعد تسجيل 98 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 61 ألفا و49 إثر تسجيل 4093 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 3 آلاف و957.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

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فيروس كورونا حزب تركيا المستقل تركيا ارتفاع الوفيات إجمالي الإصابات

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