فحص 12 صيادا قبل عزلهم في البحيرة (صور)

استقبل ميناء الصيد برشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، مركب صيد على متنها 12 صيادًا عقب عودتهم من رحلة صيد بالقرب من السواحل الليبية، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمراقبة العائدين من خلال المطارات والموانئ والمنافذ البرية والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.





ومن ناحيته، أكد النائب محمد عباسي، عضو محلس النواب عن دائرة رشيد، أنه تم نقل الصيادين لمركز التدريب المهني بدمنهور لقضاء فترة الحجر والعزل الطبى للتأكد من سلامتهم، وأن محافظة البحيرة، تتحمل كافة نفقات الإقامة لجميع الصيادين خلال فترة العزل.





وقال "عباسي": إن فريق طبي بمستشفى رشيد والإدارة الصحية والطب الوقائي، قام بالكشف على الصيادين العائدين من رحلة صيد وتعقيمهم قبل نزولهم من المركب وتعقيم المركبين عقب ذلك وأخذ عينات منها لتحليلها في المعمل المشترك بدمنهور.





وكانت محافظة البحيرة، اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار.



