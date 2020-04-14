أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق.. تخفيض 30% في المجمعات الاستهلاكية

أسعار ياميش رمضان 2020

جرت العادة مع اقتراب شهر رمضان أن يقبل الناس على شراء الياميش كأحد أبرز المأكولات في هذا الشهر وأهم مظاهر الاحتفاء بقدومه، لذلك نستعرض أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق والمراكز التجارية الشهيرة.





من جانبه قال صبحي بدر الدين نائب رئيس مجلس إدارة أحد أكبر الشركات المنتجة لياميش رمضان، إن أزمة فيروس كورونا التى تشهدها البلاد حاليًا لن تؤثر على أسعارها و حجم المعروض من هذه السلع بالأسواق خلال موسم رمضان الحالى، لكنه يخشى ضعف حجم الإقبال على شرائها.









وتابع"بدر الدين" لـ" الفجر"، أن الشركات التى تنتج ياميش رمضان من قمر الدين والزبيب والقراصيا والتين المجفف ومن ضمنها شركته، قامت بإجراء التعاقدات لاستيراد وتوريد المواد الخام الخاصة بتصنيع تلك السلع منذ منتصف العام الماضي قبل أزمة كورونا، وهو ما يجعل أن لهذه الأزمة لا تأثيرعلى توافرها بالأسواق.









وطرحت وزارة التموين ضمن خططها للاستعداد لشهر رمضان والسيطرة على أسعار السلع، ياميش رمضان بأسعار مخفضة بنحو 30% عن أسعار السوق في المجمعات الاستهلاكية.