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أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق.. تخفيض 30% في المجمعات الاستهلاكية
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:54 م
أسعار ياميش رمضان 2020
جرت العادة مع اقتراب شهر رمضان أن يقبل الناس على شراء الياميش كأحد أبرز المأكولات في هذا الشهر وأهم مظاهر الاحتفاء بقدومه، لذلك نستعرض أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق والمراكز التجارية الشهيرة.
من جانبه قال صبحي بدر الدين نائب رئيس مجلس إدارة أحد أكبر الشركات المنتجة لياميش رمضان، إن أزمة فيروس كورونا التى تشهدها البلاد حاليًا لن تؤثر على أسعارها و حجم المعروض من هذه السلع بالأسواق خلال موسم رمضان الحالى، لكنه يخشى ضعف حجم الإقبال على شرائها.
وتابع"بدر الدين" لـ" الفجر"، أن الشركات التى تنتج ياميش رمضان من قمر الدين والزبيب والقراصيا والتين المجفف ومن ضمنها شركته، قامت بإجراء التعاقدات لاستيراد وتوريد المواد الخام الخاصة بتصنيع تلك السلع منذ منتصف العام الماضي قبل أزمة كورونا، وهو ما يجعل أن لهذه الأزمة لا تأثيرعلى توافرها بالأسواق.
وطرحت وزارة التموين ضمن خططها للاستعداد لشهر رمضان والسيطرة على أسعار السلع، ياميش رمضان بأسعار مخفضة بنحو 30% عن أسعار السوق في المجمعات الاستهلاكية.
أسعار ياميش رمضان فى كارفور
أعلى سعر 275 جنيهًا لكيلو الكاجو.
الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام.
الزبيب المستورد بـ50 و 60 و 70 و 80 جنيهًا للكيلو جرام.
المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.
التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا.
التين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام.
القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا.
المكسرات بالقشر «بندق ولوز وعين جمل» بـ100 جنيه للكيلو.
المكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو.
قمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة.
قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة.
كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.
جوز الهند الخشن من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو.
التمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة.
البلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.
أسعار ياميش رمضان 2020 في الأسواق
سعر قمر الدين السوري 400 جرام 30 جنيهًا مصريًا.
سعر قمر الدين المصري 21 جنيهًا مصريًا.
سعر جوز الهند يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا مصريًا.
سعر البلح المجفف يتراوح من 20 جنيهًا مصريًا لـ 30 جنيهًا مصريًا.
سعر القراصيا المستوردة 75 جنيهًا مصريًا.
سعر عبوة التين السوري 35 جنيهًا مصريًا.
سعر البندق المقشر 160 جنيهًا مصريًا.
سعر كيلو عين الجمل المقشر 190 جنيهًا مصريًا.
سعر اللوز الغير مقشر 100 جنيهًا مصريًا.
سعر اللوز المقشر 190 جنيهًا مصريًا.
سعر الزبيب الإيراني 100 جنيهًا مصريًا.
سعر الزبيب المصري الفاخر 80 جنيهًا مصريًا.
سعر جوز الهند 80 جنيهًا مصريًا.
سعر التمر هندي المجفف 45 جنيه لـ اللفة الواحدة.
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