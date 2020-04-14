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محمد إبراهيم: الاستقرار سر تفوق الأهلي على الزمالك في السنوات الماضية

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:04 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
محمد الصو
تحدث محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق والمقاصة الحالي، عن أسباب تفوق النادي الأهلي على المارد الأبيض بالفوز بالبطولات.

وأكد إبراهيم في تصريحات إعلامية، أن عامل الاستقرار هو الفارق بين الناديين، موضحًا أن استقرار الزمالك في جيل 2000 جعله يحصل على عدد من البطولات وظهر بشكل مميز.

وأضاف: "الزمالك حاليا يتسم بالاستقرار داخل الفريق، على عكس الفترة الماضية، تغيير قوام الفريق بشكل كبير تسبب في ضرر للزمالك ليس منفعة".

وأكمل: "حاليا نعيش أجواء صعبة نمر بها لأول مرة، وأتمنى أن تمر على خير، أتدرب في المنزل بالعجلة وأقضي كل وقتي مع أسرتي، أتمنى أن يحافظ الناس على أنفسهم، ويلتزموا بالتعليمات لحين تجاوز الأزمة".

واختتم: " أكثر مباراة، لا أنساها هي مواجهة إنيميا النيجيري مع الزمالك في عام 2016، وأول مباراة كانت أمام إنبي في الدوري".

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