لليوم الثاني.. وزير القوى العاملة يتابع صرف منحة الـ500 جنيه

بدأت اليوم الثلاثاء، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعي المصري، لليوم الثاني على التوالي، استكمال صرف المرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالي مليون و500 ألف عامل.





وتفقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان منذ صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أية معوقات في المكاتب التي بها أعداد كبيرة للصرف.





وفي جولته التفقدية بمكاتب بريد هليوبوليس بحري، وروضة شيراتون، وجه الوزير بضرورة ضمان مسافات تباعديه بين كل فرد يقوم بصرف المنحة، حرصًا على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية على المواطنين في المكاتب وأمامها.





وخلال تفقده مكتب بريد الثانوية الجوية، اشتكى المواطنون للوزير من انتظارهم فترة طويلة منذ الصباح الباكر، وعلى الفور قام الوزير بالاتصال برئيس هيئة البريد المصري لإزالة المشكلة المتعلقة بضعف شبكة الإنترنت، والتي تم التعامل معها فوراً وحلها وبدأت عملية الصرف بشكل طبيعي وبانتظام.





كما اطمأن الوزير، على أعداد الذين قاموا بصرف المنحة من المسجلين الموزعين على كل مكتب، لافتا إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، وتم تخصص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.





وتابع سعفان، مع مديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة من خلال 5700 منفذ للبريد وفروع البنك الزراعي المصري، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات وتذليل أي صعوبات أو عوائق في الصرف.





وفي هذا الإطار، نفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من المغرضين وأهل الشر -على خلاف الحقيقة- من أن الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم على موقع وزارة القوى العاملة، عليهم الذهاب إلى الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل.





وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن هدف أهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة في اليوم الأول، وهو ما قامت به الحكومة جهود من جانب الوزارات المعنية من تنظيم ذلك، وما تم من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث أي شيء يعكر صفوف هذه العمل.



