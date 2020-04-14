هاري كين يقرر الرحيل عن توتنهام وتحديد وجهته

كشفت تقارير أن مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كين أنه مستعد للرحيل عن السبيرز نهاية هذا الموسم.





يعتقد هاري كين، الذي صرح مؤخرا أنه لن يبقى في توتنهام، مطلوبا من قبل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد.





وفقًا لصحيفة ديلي ميل ، فإن مانشستر يونايتد هم أبرز الأندية التي تسعى للحصول على خدمات المهاجم الانجليزي هاري كين.





ويشير التقرير إلى أن يونايتد على استعداد لدفع الكثير من الأموال للحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي.





وسجل كين ، المصاب منذ 1 يناير بسبب إصابة في أوتار الركبة ، 11 هدفا في 20 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.