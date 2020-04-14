إصابة مسؤول قطري بفيروس كورونا

أفاد موقع قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام قطرية، بإصابة علي زينل المندوب القطري الدائم في "اليونسكو"، بفيروس كورونا.

وكشف زينل، تفاصيل مما مر به أثناء إصابته بالفيروس التاجي، في مداخلة تلفزونية، حيث وصف مرضه بأنها كانت فترة صعبة لأن فترة ارتفاع الحرارة استمرت حوالي 12 يوما.

وذكر المندوب القطري، أن السلطات الفرنسية تطلب من المرضى المكوث في المنزل إلى أن تصل الحالة إلى درجة متقدمة في صعوبة التنفس.

وقال المندوب القطري: "في اليوم الثاني جاءني طبيب متخصص بكل أجهزته وأجرى لي فحوصات وتأكد أن هذه إصابة بكورنا وتواصل مع أكثر من مستشفى في فرنسا إلى أن تحصل على غرفة في أحد مستشفيات باريس وتم نقلي إلى المستشفى".

وتابع: "مع بداية حظر التجوال في فرنسا والتعليمات بالمكوث في المنازل خرجت مرتين.. فهل أصبت خلالها؟ ربما وهل أصبت قبلهما من خلال التعامل مع أصدقاء بالمصافحة قبل أن يأتي المنع بالمصافحة؟ ربما".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.