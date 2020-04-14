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بمناسبة احتفالات سيناء.. عمر كمال ورضوى رحيم يستعدان لـ"يا طير السمان"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

قام الفنان عمر كمال بتسجيل أوبريت "يا طير السمان" ويشاركه في الغناء المطرب والملحن السيناوي حسام فتحي (فيكا) وذلك في إطار الاحتفال بذكري تحرير سيناء وبهدف إدخال البهجة على أهالي سيناء في عيدهم القومي لمحافظة شمال سيناء.

 

يذكر أن الأوبريت يسلط الضوء علي البطولات والتضحيات التي قام بها رجال الشرطة والجيش وكذلك أبناء سيناء، وتكاتفهم علي مر التاريخ من اجل الحفاظ علي ترابها الطهور، كما يتناول أبرز ملامح النجاح والتميز لأبناء سيناء في مختلف المجالات، وكذلك الدعوة لبناء المستقبل المشرق بسواعد الشباب الواعي .

 

الاوبريت من إعداد ورؤية كمال الأهتم، إخراج رضوى رحيم، وكلمات عبد الكريم الشعراوي، وألحان حسام فيكا، وتوزيع دكتور محمود صادق، وسيتم إهداء هذا العمل الوطني للتليفزيون المصري وكذلك عدة قنوات فضائية وأثير الإذاعات الهوائية عبر البث المشترك لها في 25 ابريل الجاري في أعياد تحرير سيناء.

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