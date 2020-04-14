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من MBC لأطباء مصر".. "الفجر الفني" يكشف كواليس أغنية "ناس مش عادية"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:14 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرحت قنوات MBC مصر أغنية بعنوان "ناس مش عادية" إهداء لأطباء مصر، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتضحياتهم في الحفاظ على صحة شعب مصر من فيروس كورونا، الذي انتشر في مصر، ونتج عنه وفاة عدد كبير من المصريين.

 

ويكشف "الفجر الفني" تفاصيل الأغنية التي حققت نسب مشاهدة عالية في غضون أسبوعين من طرحها، الأغنية تحمل عنوان "ناس مش عادية" وهي من كلمات وألحان وغناء ودود، وتوزيع وهندسة صوت أماديو، ومن إنتاج MBC.

 

وقال ودود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "تحدث معي المشرف العام بقناة "إم بي سي" وأفصح عن رغبتهم في تقديم أغنية جديدة كإهداء وتكريم للأطباء والعلم، وبالفعل كتبت الكلمات ولحنتها وتم تنفيذ الأغنية وتسجيلها على الفور بستوديو أماديو وذلك لرغبتي الشديدة في تكريم أبطال العلم والفريق الطبي بمصر وجميع أنحاء العالم".


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