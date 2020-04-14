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تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشفت إحدى صديقات الفنانة دنيا عبد العزيز عن موعد إقامة عزاء والدتها.

 

حيث كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه :"عزاء المغفور لها بإذن الله السيدة چودى والدة الفنانة دنيا عبد العزيز من اليوم وحتى ثلاثة أيام بمنزل دنيا من الصباح وحتى قبل ميعاد الحظر، شكر الله سعيكم".

 

وفي سياق آخر، يُشار أن دنيا عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي، نور، روجينا، بدرية طلبة، أحمد داش، محمد مهران، أحمد زاهر، أحمد فهيم، حمدي هيكل.

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