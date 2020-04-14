توقعات بانكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 35 % خلال 3 أشهر

قال مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 35 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى عشرة بالمئة نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.





وقال المكتب إن عجز الموازنة قد يبلغ 273 مليار جنيه استرليني (342.23 مليار دولار) في السنة الضريبية 2020-2021، وهو خمسة أمثال التقديرات السابقة له وبما يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.





وقال المكتب إن التوقعات مبنية على افتراض أن إجراءات العزل العام ستستمر لثلاثة أشهر تعقبها فترة ثلاثة أشهر أخرى يجري خلالها رفع القيود جزئيا.







