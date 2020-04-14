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الهند تعتزم ملء المخزونات النفط بالأسبوع الثالث من مايو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
قال العضو المنتدب للشركة المعنية بالاحتياطي البترولي الاستراتيجي الهندي يوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم ملء المخزونات عن آخرها بحلول الأسبوع الثالث من مايو بنقل نحو 19 مليون برميل لتلك المواقع بحلول ذلك الموعد.

وتنقل الهند النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمساعدة المصافي في البلاد على تقليص الفائض من الخام لديها مع تسبب إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد في الحد من استهلاك الوقود في قطاعي المواصلات والصناعة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وتراجع الطلب على الوقود في الهند في مارس آذار بنسبة 17.8 بالمئة ليصل لأدنى مستوى فيما يزيد عن عقدين.

وقال ه.ب.س أهوجا العضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية ”اعتبارا من الآن.. الخطة هي ملء المخزونات (بحلول الأسبوع الثالث من مايو أيار) قبل حلول موعد الأمطار الموسمية. نشتري النفط من المصافي الحكومية“.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الهند تعتزم شراء النفط من السعودية والإمارات مستغلة الأسعار المنخفضة للخام لملء احتياطاتها البترولية الاستراتيجية عن آخرها.

وقال أهوجا ”نستفيد من الأسعار المنخفضة للنفط“ مشيرا إلى أن أغلب تلك الشحنات مرتبطة بسعر البيع الرسمي لأبريل نيسان.


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