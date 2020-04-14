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محاولات الصلح بين جريشة ونور الدين لم تنجح

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:20 م
جريشة وابراهيم نور الدين
جريشة وابراهيم نور الدين
محمد جمال
لم تنجح محاولات لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية فى حل الأزمة الأخيرة بين الحكمين الدوليين إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة، ليستمر الثنائي فى الاستمرار فى الإجراءات الرسمية.

ورفض الثنائي فكرة التصالح الودي، ليتمسك كل منهما بموقفه على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما، بعدما قام نور الدين بشكوي جريشة بعدما أكد نور الدين معرفة الحكم الذي قام بنشر المحادثات بين الحكام والتى خرجت من أحد جروبات "واتس آب" وأنه الحكم الدولى "ج.ج".

وذلك بعد التأكد من إحدى الصور التى ظهرت على الاسكرين شوت الذى تم توزيعه إلى جانب أن معظم المحادثات التى تم تسريبها للحكم إبراهيم نور الدين فقط.

وكان اليوم جهاد جريشة فى الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق معه بشأن شكوي نور الدين.

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محاولات الصلح رياضة جريشة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم نور الدين

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