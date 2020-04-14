السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في دار السلام

التحقيق في نشوب حريق بشقة في الصف



ومن ناحية أخرى تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، فيما انتدبت الأدلة الجنائية، لفحص الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، عن أن الحريق شب نتيجة لماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



وكانت غرفة عمليات نجدة محافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المتواجد به الشقة، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة وكشفت التحقيقات، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.



وانتدبت النيابة، في وقت سابق، الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.





انتداب الأدلة الجنائية بموقع حريق مخزن الوراق





وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة الوراق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وبذلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم دار السلام، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان من دون وقوع إصابات.كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة دار السلام، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وإخماد الحريق.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.