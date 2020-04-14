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ابنة يوسف شعبان تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي لها (صور)

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:28 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
ظهر الفنان الكبير يوسف شعبان برفقة إبنته "زينب" من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، في برنامج "ليالي الكويت"، وذلك في أول ظهور لها على الفضائيات خطفت الأنظار إليها.

وأثنى جمهور البرنامج على جمال ابنة يوسف شعبان، التي ظهرت خلال الحلقة التي بثت مباشرة على تلفزيون دولة الكويت وهي تتحدث باللهجة الكويتية بطلاقة، وذلك نظرًا لأنها تعيش في الكويت منذ فترة طويلة، وتتحدث عن والدها واهتمامه بالقراءة، واستفادتها من خبراته العملية والحياتية.

وتزوج الفنان يوسف شعبان 4 مرات الأولى أثناء تصويره مسلسل "الحب الكبير" سنة 1963 من الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج 4 أعوام، وحدث الطلاق بينهما 3 مرات مما أدى إلى الانفصال النهائي.

وقرر يوسف شعبان بعدها الزواج من "نادية إسماعيل شيرين" ابنه الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، ثم تزوج من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وحاليًا متزوج من السيدة الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد.

وقال يوسف شعبان إن ابنه "مراد" جميل المظهر والهيئة ويسكن في الولايات المتحدة منذ 6 سنوات، حيث يدرس الإخراج، لكنه غير مهتم بالتمثيل.

وكشف يوسف شعبان أنه تعرف على زوجته الحالية إيمان الشريعان من خلال والدها الذي كان صديقًا مقربًا له، حيث جمعتهما الظروف لاحقًا وتزوجا.

وقرر يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيًا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه في مسلسل "سيف الله"، للعودة، والذي توقف تصويره مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعن سوء التفاهم والتلاسن الذي يحدث بين الشعبين الشقيقين الكويتي والمصري، قال يوسف شعبان "مؤسف ويجب ألا نعطيه أي أهمية"، مؤكداً أنه "من الممكن أن هؤلاء الأفراد لا يشعرون بالمسؤولية ولا بالانتماء لأوطانهم ومن المحتمل أن يكون بعض الأفراد من الطرفين محسوبين على طرف ثالث".

كما شدد يوسف شعبان على أن "رباط الدم الذي يجمع بين الشعبين الشقيقين أكبر من أي إساءات حدثت".

ولفت يوسف شعبان إلى أنه محجور في الكويت منذ نحو الشهرين بسبب انتشار كورونا، وأن وزنه قد زاد بسبب كثرة الجلوس أمام التلفاز والقراءة وقله الحركة وكثرة تناول الطعام، متوسلًا إلى الله أن يزيل هذه الغمة عن الجميع، وأن ينتهي هذا الداء وتعود الحياة لطبيعتها.
ابنة يوسف شعبان تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي لها (صور)
ابنة يوسف شعبان تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي لها (صور)
ابنة يوسف شعبان تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي لها (صور)
ابنة يوسف شعبان تخطف الأنظار في أول ظهور إعلامي لها (صور)

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