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إنجلترا: ارتفاع أعداد وفيات كورونا في المستشفيات يتخطى الـ 11 ألفا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في المستشفيات يتخطى الـ 11 ألفا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأشار نيك سترايب، رئيس التحليل الصحي في مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى أن أحدث البيانات عن الوفيات التي تنطوي على COVID-19 مع تاريخ الوفاة حتى 3 أبريل، تظهر وجود 6235 حالة وفاة في إنجلترا وويلز.

 

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، بأن المملكة المتحدة ستشهد "عددًا كبيرًا" من حالات كوفيد 19 و"بعض الوفيات".

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

ينتشر الفيروس بين الناس عادةً من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين. للحماية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم بمنديل أو بكوعك عند السعال، والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض.

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فيروس كورونا انجلترا الاطباء ارتفاع الوفيات

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