'استقلال الصحافة' تطالب بمنح العضوية الشرفية للزملاء المتوفين من المتدربين

قالت لجنة استقلال الصحافة بنقابة الصحفيين، برئاسة بشير العدل، إن الأوضاع التي يتعرض لها الصحفيون، أعضاء نقابة أو متدربون، تؤكد أنهم، ومن بعدهم أسرهم وذويهم، يعيشون ظروفًا مأساوية، بعد أن تعرض كثير من أعضاء النقابة، للبطالة والتشرد، وكذلك عدم التعيين للمتدربين، الذين يقضون سنوات طوال، تنتهى بالوفاة دون تعيين.





وأضافت اللجنة في بيان لها، أن هذه الظروف المأساوية، تلاحق الصحفيين بعد الممات؛ حيث لا تجد أسرهم من بعدهم، معاشًا يكفي لسد احتياجاتهم من السلع الأساسية، نظرًا أن أغلبهم لم يقض سنوات تأمينية، تمنحهم معاشًا كاملًا، هذا بخلاف المتدربين الصحفيين، خاصة المتزوج منهم، لاتجد اسرته من بعده أى ضمانة مالية، سوى رزق الخالق سبحانه وتعالى.





وأكدت أن أمام تلك المشكلة، والتي تزداد خطورتها، وتبعاتها، يومًا بعد الآخر، أصبح لزامًا أن نطالب بالآتي:





- سرعة عمل الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بالتعاون مع الزملاء فى مجلس النقابة، على إنهاء ملف التأمينات، العالق منذ سنوات، كما سبق وأعلن فى بيان صادر عنه،مؤخرًا، بأسرع وقت، ودون انتظار، خاصة أن هذا الملف كان ضمن برامج انتخابية لبعض الزملاء فى المجلس، على أن تتم تسوية التأمينات حتى تاريخه.





- سرعة البدء في تعيين المتدربين الصحفيين، بمختلف المؤسسات، وهو أمر لا يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المؤسسات، حتى الخاصة منها، نظرا لعدم تقاضى أغلب المتدربين الصحفيين، رواتب، تتناسب مع جهودهم، والمخاطر التى يتعرضون لها، فى العمل الصحفى، بسبب عدم عضوية النقابة، وما يتعرضون له من مخاطر قانونية.





- منح نقابة الصحفيين، العضوية الشرفية، لمن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، من المتدربين الصحفيين، على أن يكون قضى فى العمل الصحفى مدة عام فأكثر، داخل المؤسسة الواحدة.



