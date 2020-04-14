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توقعات فلكية وعلمية.. موعد نهاية كورونا في مصر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
في الوقت الذي ظهر فيه فيروس كورونا التاجي "كوفيد-19" بعدة محافظات مصرية، بدأ المواطنين يرغبون في معرفة موعد انتهاء هذا الفيروس من البلاد، في ظل تراجع الحركة في كافة المجالات نظرا للإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل السيطرة على هذا الوباء.

يونيو.. انتهاء الوضع الوبائي 

أول من أعلن موعد نهاية فيروس كورونا بمصر كان أسامة هيكل وزير الإعلام، الذي أكد إنه في حال التزم المواطنين بالإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات وفق الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيهدأ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في شهر يونيو المقبل.

نهاية أبريل.. توقع متفائل

وفي أكثر التوقعات المتفائلة بشأن نوعد نهاية هذا الفيروس، قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن هذا الفيروس سينتهي من مصر فى نهاية شهر أبريل الجارى، بعد أن تصدت مناعة المصريين له، مشيرا إلى أن هذا الفيروس فى طريقه إلى الانحسار بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

أغسطس.. توقع فلكي

أما فلكيا فكان للمهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، رأيا آخر بعدما توقعت أن يكون نهاية هذا الفيروس في أغسطس القادم على أن يتم انحساره تدريجيا من يونيو، مؤكدة أنه لن يختفي من العالم في آن واحد، وستظل أمريكا تعاني معه بشكل كبير بعد انتهاءه من أغلب الدول.


وهناك دلائل آخرى تؤكد أن مصر على موعد قريب من نهاية وباء كورونا وسط الإجراءات التي تتخذها الحكومة، فحصلت مصر على عينات من عقار "أفيجان" الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا منذ شهر، كما أن هناك بحوث مشتركة بين مصر واليابان في هذا المجال، وتأمل مصر في نجاح تلك الاختبارات بشكل سريع.

كما بدأت مصر تجهيز العلاج البديل الذي يمكن الاعتماد عليه فيه مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حال استمرار مضاعفات الفيروس على المصاب بعد استخدامه الأدوية المتاحة وعلى رأسها "أفيجان"، ومن المقرر أن تبدأ البلاد إنتاج عقار كاليترا وألوفيا المستخدم في مواجهة الإيدز ليكون البديل في علاج كورونا، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي.

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