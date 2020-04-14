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صابر الرباعي ينتهي من تسجيل أوبريت "أنت أقوى"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتهى أمير الطرب العربي صابر الرباعي، من تسجيل الجزء الخاص به في أوبريت "أنت أقوى"، وعلى وشك أيضًا الانتهاء من تصويره كفيديو لإرسال المحتوى الصوتي والفيديو الخاص به إلى مصر اليوم.

 

حيث أرسل الدكتور مدحت العدل، طاقم الإخراج إلى الفنان صابر الرباعي، لتصوير مقطع فيديو خاص به أثناء تسجيله الجزء المخصص له من الأوبريت.

 

يضم الأوبريت نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي هم صابر الرباعي، محمد منير، تامر حسني، وائل جسار، سميرة سعيد، كارول سماحة.

 

وانتهى الفنان تامر حسني، والكينج محمد منير مساء أمس من تسجيل وتصوير الجزء الخاص بهما في الأوبريت وذلك داخل الأستوديو الخاص بتامر حسني.

 

كما انتهت كلا من الفنانة كارول سماحة، والفنانة سميرة سعيد، من تسجيل الجزء الخاص بهما أول أمس.

 

أوبريت "أنت أقوى" من كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، ومن المفترض أن يتم عرضه عبر القنوات الفضائية بداية من يوم الجمعة.


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