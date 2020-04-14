قضاة هونج كونج: استقلال النظام القضائي يتعرض للاعتداء من بكين

أعلن قضاة كبار في هونج كونج لوكالة "رويترز"، أن استقلال النظام القضائي في هونج كونج يتعرض للاعتداء من قيادة الحزب الشيوعي في العاصمة الصينية، بكين، مما يشكل أخطر تهديد لحكم القانون منذ أن أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997.





وقال ثلاثة من كبار القضاة في هونج كونج لـ"رويترز"، إن القضاء المستقل الذي يمثل حجر الزاوية للحريات الواسعة في المدينة يخوض معركة من أجل البقاء.





على الرغم من أن فيروس كورونا الجديد قد أوصل الاحتجاجات في هونج كونج إلى طريق مسدود، فإن الصراع محتدم بشأن مستقبل المدينة الأكثر حرية في الصين.





وفقًا لأكثر من عشرين مقابلة مع القضاة وكبار المحامين والدبلوماسيين في هونج كونج، جهود بكين لإعاقة القضاء متعددة الجوانب، وحذرت الصحافة التي تسيطر عليها الدولة في البر الرئيسي قضاة هونج كونج من "إبراء ذمة" المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال مظاهرات العام الماضي.





وقال القضاة والمحامين، إن هناك دلائل على أن بكين تحاول تقييد سلطة محاكم هونج كونج للبت في المسائل الدستورية الأساسية.





وقال أشخاص مقربون من جيفري ما، كبير قضاة المدينة، إنه يجب أن يتعامل مع مسؤولي الحزب الشيوعي الذين يدفعون بوجهة نظر بكين بأن سيادة القانون يجب أن تكون في نهاية المطاف أداة للحفاظ على حكم الحزب الواحد.





اندلع هذا التوتر في سبتمبر الماضي عندما تحدث ما في مؤتمر نقابة المحامين الدولية في سيول حول سيادة القانون، بما في ذلك الحماية المكثفة لحقوق الإنسان المضمنة في النظام القانوني في هونج كونج. وقال كبير قضاة هونج كونج، إنه لا يجب أن يتأثر القضاة "بعوامل خارجية مثل السياسة".





مع انتهاء ما قال ثلاثة شهود، ممثل من مكتب أولبرايت للمحاماة، وهي شركة قانونية صينية بارزة شاركت في رعاية حفل الغداء، هرعوا إلى المنصة للاعتراض على ما قال، إنه خطاب "سياسي" لرئيس القضاة.