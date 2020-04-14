Advertisements

قضاة هونج كونج: استقلال النظام القضائي يتعرض للاعتداء من بكين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن قضاة كبار في هونج كونج لوكالة "رويترز"، أن استقلال النظام القضائي في هونج كونج يتعرض للاعتداء من قيادة الحزب الشيوعي في العاصمة الصينية، بكين، مما يشكل أخطر تهديد لحكم القانون منذ أن أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى السيادة الصينية في عام 1997.

وقال ثلاثة من كبار القضاة في هونج كونج لـ"رويترز"، إن القضاء المستقل الذي يمثل حجر الزاوية للحريات الواسعة في المدينة يخوض معركة من أجل البقاء.

على الرغم من أن فيروس كورونا الجديد قد أوصل الاحتجاجات في هونج كونج إلى طريق مسدود، فإن الصراع محتدم بشأن مستقبل المدينة الأكثر حرية في الصين.

وفقًا لأكثر من عشرين مقابلة مع القضاة وكبار المحامين والدبلوماسيين في هونج كونج، جهود بكين لإعاقة القضاء متعددة الجوانب، وحذرت الصحافة التي تسيطر عليها الدولة في البر الرئيسي قضاة هونج كونج من "إبراء ذمة" المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال مظاهرات العام الماضي.

وقال القضاة والمحامين، إن هناك دلائل على أن بكين تحاول تقييد سلطة محاكم هونج كونج للبت في المسائل الدستورية الأساسية.

وقال أشخاص مقربون من جيفري ما، كبير قضاة المدينة، إنه يجب أن يتعامل مع مسؤولي الحزب الشيوعي الذين يدفعون بوجهة نظر بكين بأن سيادة القانون يجب أن تكون في نهاية المطاف أداة للحفاظ على حكم الحزب الواحد.

اندلع هذا التوتر في سبتمبر الماضي عندما تحدث ما في مؤتمر نقابة المحامين الدولية في سيول حول سيادة القانون، بما في ذلك الحماية المكثفة لحقوق الإنسان المضمنة في النظام القانوني في هونج كونج. وقال كبير قضاة هونج كونج، إنه لا يجب أن يتأثر القضاة "بعوامل خارجية مثل السياسة".

مع انتهاء ما قال ثلاثة شهود، ممثل من مكتب أولبرايت للمحاماة، وهي شركة قانونية صينية بارزة شاركت في رعاية حفل الغداء، هرعوا إلى المنصة للاعتراض على ما قال، إنه خطاب "سياسي" لرئيس القضاة.

أخبار تهمك

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح هام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

التخطيط تطالب فايلر بالعفو عن المغضوب عليه

منذ حوالي 3 ساعات

من بينهم صفقة الزمالك.. 6 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يستقر على عودة 3 معارين

منذ ساعة و نصف

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"عبد الحفيظ" يحذر "رباعي" الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

12:44 م

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

12:40 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي