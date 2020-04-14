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إيكاردي ليس له مستقبل في إنتر ميلان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:38 م
إيكاردي
إيكاردي
مصطفى صابر
اعترف نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي خافيير زانيتي بأنه من غير المرجح أن يعود ماورو إيكاردي إلى فريق النيرازوري مرة أخرى.

بعد أن أدت المشكلات وراء الكواليس إلى خروج إيكاردي من سان سيرو ، واعارة اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من تسجيل إيكاردي  20 هدفًا خلال فترة وجوده في  باريس سان جيرمان، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النادي الباريسي ستوافق على قبول خيارها في توقيع المهاجم الارجنتيني مقابل 59 مليون جنيه إسترليني.


ومع ذلك ، وبغض النظر عن القرار الذي اتخذته المجموعة الفرنسية وإيكاردي ، فقد رفض زانيتي على ما يبدو إمكانية أن يمثل اللاعب الأمامي النادي في الموسم المقبل.

وقال زانيتي في حديث مع شبكة ESPN: "لا أعرف مستقبل ايكاردي نحن لا نتحدث الآن عن سوق الانتقالات.

وتابع: "إن أهم شيء هو الصحة في العروض ثم سيكون لدينا الوقت للتفكير في ذلك."

يذكر أن لا يزال يتبقى هناك عامين في عقد مارو إيكاردي مع إنتر ميلان.

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