توقعات بتراجع ايرادات شركات الطيران 314 مليار دولار

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار.









وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الإنترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55 في المائة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 في المائة.