تأجيل اجتماع تحديد مصير الدوري الألماني

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تأجيل اتخاذ قرارها بشأن استمرار الموسم الحالي من "البوندسليجا" إلى الأسبوع المقبل.





وأعلنت الرابطة اليوم الثلاثاء، أن اجتماع الجمعية العمومية للرابطة والذي كان مقرراً الجمعة المقبل، سيتأجل إلى 23 أبريل المقبل.





وكانت الرابطة أعلنت في وقت سابق تأجيل بطولة البوندسليجا لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي راح ضحيته آلاف الأشخاص في ألمانيا والعالم.



