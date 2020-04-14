انخفاض مخصصات الأسهم العالمية إلى أقل مستوى منذ 2009

قال بنك أوف أمريكا لمديري صناديق في شهر أبريل أن المستثمرين يكتنزون السيولة بمعدلات لم تُسجل منذ الهجوم على مركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001، مع تراجع الأسواق المالية العالمية بفعل فيروس كورونا.









وفقا لرويترز انخفضت مخصصات الأسهم العالمية 29 نقطة مئوية إلى 27 في المائة على أساس شهري وهو الأقل منذ مارس 2009 عندما بلغت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008 القاع.







وأظهرت نتائج المسح الشهري الذي يجريه البنك لنحو 200 من مديري الصناديق العالمية أن مخصصات الصناديق للسيولة قفزت إلى 5.9 في المائة من 5.1 في المائة مما يشير إلى الاحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود.









وقال المستثمرون إن سندات الخزانة الأمريكية حظت بأكبر قدر من التعاملات للشهر الثاني على التوالي بينما كانت موجة ثانية من فيروس كورونا في مقدمة المخاطر في الأسواق.





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