الجيش البريطاني يتدرب على اختبارات وفحوصات فيروس كورونا

أعلن الجيش البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن وحدة من جنوده تلقت تدريبا على اختبارات وفحوصات كورونا وباتت مؤهلة لإجرائها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكدت السلطات البريطانية، أنه تم إجراء 18 ألف اختبار لفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة خلال24 ساعة وأن البلاد تحرز تقدمًا جيدًا نحو هدفها وهو إجراء 100 ألف اختبار يومي.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، إن الرقم 18,000 على مدار 24 ساعة حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الأحد ويستبعد أيرلندا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "الطاقة الجديدة قادمة في كل وقت وأعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا."

ويذكر أن الحكومة البريطانية، تعرضت لضغوط متزايدة بسبب انخفاض مستوى اختبار فيروس كورونا الجديد مقارنة ببعض البلدان، وخاصة ألمانيا.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.