Advertisements

إعدام 1.2 مليون وردة يوميًا في روسيا لهذا السبب!

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
رويترز

نالت أزمة تفشي فيروس كورونا من الأخضر واليابس.. فيعدم مزارعو الزهور في روسيا أكثر من مليون وردة يوميا بسبب كساد المبيعات ويتوقعون الأسوأ مع استمرار إجراءات العزل الذاتي في البلاد.

 

ومع صدور أوامر بإغلاق المتاجر التي تبيع منتجات غير ضرورية، تجاهد متاجر بيع الزهور مثل غيرها من أجل البقاء فتلجأ للبيع عن طريق الإنترنت في محاولة لتعويض جزء من الدخل المفقود.

 

وليس هناك مجال للتخزين في ظل هذه الظروف.

 

وفي بلد يهتم بالزهور حتى أن بعض متاجرها تفتح على مدار الأربع والعشرين ساعة، قال اتحاد المشاتل الروسي إنه يجري إعدام 1.2 مليون وردة يوميا.

 

وقالت يوليا تشاريشكينا مديرة وصاحبة مشتل بودوسينكا لرويترز ”تدمع عيوننا لأننا مضطرون للتخلص منها، تكون متفتحة ومفعمة بالحياة“.

 

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في أواخر مارس آذار إن روسيا ستبدأ فترة توقف عن العمل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا وإنه يتعين على الناس العمل من منازلها إذا استطاعوا ذلك.

 

وقالت تشاريشكينا إن الطلب على زهور شركتها انخفض من 50 ألفا إلى خمسة آلاف في اليوم التالي لخطاب بوتين. وانخفض الطلب في بعض الأيام إلى ألف مما اضطر الشركة لتدمير 200 ألف زهرة كانت موجودة وكل الانتاج الجديد منذ بدء إجراءات العزل العام.

 

ولجأ المنتجون إلى الإنترنت في محاولة لدعم المبيعات وعرضوا أسعارا مخفضة للغاية وإعلانات تمس المشاعر.

 

لكن خفض الأسعار قلل الأرباح وعرض العاملين والشركات للخطر.

 

وقالت فلورانس جيرفاياس دالدين صاحبة مزرعة روز فيري في كالوجا ”نتعامل في منتج مكلف جدا.. الأسعار الآن لا تمكننا من العيش“.

 

وأضافت أنها في نهاية المطاف ستضطر لتسريح بعض العاملين عندما يصل الأمر إلى الاختيار بين دفع فواتير المرافق ودفع الرواتب.

أخبار تهمك

فايلر يستقر على عودة 3 معارين

منذ ساعة و نصف

تصريح هام لمنظمة الصحة العالمية بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

من بينهم صفقة الزمالك.. 6 لاعبين على رادار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ يوم

التخطيط تطالب فايلر بالعفو عن المغضوب عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ يومين

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من الصين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"عبد الحفيظ" يحذر "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 م

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس خلال هذه الأوقات

قرار جديد من التربية والتعليم للمدارس الخاصة

07:17 ص

فتوى شاذة من ياسر برهامي حول صلاة الجمعة وكورونا تثير غضب المصريين

12:44 م

مفاجأة.. الأهلي فاوض حسام حسن للعودة

12:40 م

الأرصاد تعلن رسميا عن موعد تخفيف الملابس

03:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي