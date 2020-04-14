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"الفجر الفني" يكشف حقيقة ضم أغنية "دلوقتي ارتاح" لألبوم تامر حسني الجديد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
نور طلعت

انتشرت مؤخرًا أخبارا تفيد بتعاون الموزع وسام عبد المنعم مع الفنان تامر حسني، في أغنيتين من ألبومه المقبل حيث تحمل إحداهما عنوان "دلوقتى ارتاح" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، والثانية لم يستقر أحد على اسمها حتى الآن وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ومن المقرر أن يضم تامر حسنى هاتين الأغنيتين لألبومه الجديد.

 

وقال مصدر مقرب من الفنان تامر حسني لـ"الفجر الفني" أنه لا يعمل في الفترة الحالية في ظل أزمة "كورونا" ويجلس فقط في المنزل، ولم يسجل أي أعمال غنائية جديدة للألبوم، سوى قيامه أمس بتسجيل وتصوير الجزء الخاص به من أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، وبالنسبة إلى ضم هاتين الأغنيتين للألبوم فهذه قرارات سابقة لأوانها.

 

وفي سياق آخر انتهى الفنان تامر حسني، والكينج محمد منير مساء أمس من تسجيل وتصوير الجزء الخاص بهما في الأوبريت وذلك داخل الأستوديو الخاص بتامر حسني.

 

أوبريت "أنت أقوى" من كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، ومن المفترض أن يتم عرضه عبر القنوات الفضائية بداية من يوم الجمعة.

 

ويضم الأوبريت نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي هم صابر الرباعي، محمد منير، تامر حسني، وائل جسار، سميرة سعيد، كارول سماحة.


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