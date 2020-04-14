الدولار يتراجع بعد انخفاض إصابات كورونا في الولايات المتحدة





تراجع الدولار اليوم بعد ظهور يانات تجارة من الصين صورة أقل قتامة للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا مقارنة مع ما كانت تخشاه الأسواق، بالإضافة إلى معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بقوة وبدأت ولايات خططا لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية.





وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.6432 دولار أمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6131 دولار أمريكي وأضاف الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2562 دولار وهو أقوى مستوياته منذ منتصف مارس.









كما ارتفع الذهب وعملتا الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري أيضا، في مؤشر على حذر كامن.

واستقر الين عند 107.70 للدولار، لينزل قليلا عن ذروة أسبوعين التي بلغها أمس الاثنين.









وعوض اليورو خسائر تكبدها أثناء الليل ليسجل 1.0939 دولار. وصعد اليوان الصيني 0.1 بالمئة إلى 7.0428 للدولار.





ومقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 0.2 بالمئة إلى 99.195.







