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رئيس زيمبابوي يهدد بالسجن 20 عاما بسبب بيان إغلاق مزيف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
هدد رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عامًا ضد صاحب بيان يزعم أنه يحمل توقيعه الذي قال، إن الإغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا قد تم تمديده.

وقال "منانجاجوا"، الذي كان يتحدث في مزرعته بعد جولة في مدينة غويرو في وسط زيمبابوي، لإذاعة ZBC الرسمية، إن البيان، الذي تداول على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ونفته الحكومة على الفور، مزيف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "منانجاجوا": "هذا هراء مطلق، لم أدلي بهذا التصريح قط".

وأوضح: "إذا قبضنا على هذا الشخص، فيجب أن يكون مثاليًا ويجب أن يستمر في المستوى 14 على الأقل، وهو السجن لمدة 20 عامًا. أعتقد أننا بحاجة إلى إثبات أننا لا نريد تعميم أخبار كاذبة".

وأردف "منانجاوا"، أن حكومته ستجتمع هذا الأسبوع لتقرير ما إذا كان سينتهي أو يعدل أو يمدد الإغلاق لمدة 21 يومًا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، بول نياثي، إن أكثر من 5000 شخص اعتقلوا لمشاركتهم خارج منازلهم دون إذن.

ونشرت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي الشهر الماضي لوائح الإغلاق، والتي تضمنت أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا للأشخاص الذين ينشرون الأكاذيب بشأن تفشي المرض.

وقالت السلطات، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 17 في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. تم اختبار أكثر من 600 شخص بقليل ليلة الاثنين.

في الأسبوع الماضي، نشرت زيمبابوي الجيش لمساعدة الشرطة على فرض القيود.

وقالت جماعة محامي حقوق الإنسان في زيمبابوي، إن ذلك أدى إلى زيادة في حالات تعرض السكان للضرب على أيدي قوات الأمن بتهمة تحدي الإغلاق.

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