تفاصيل التعاون بين لايف ستايلز ستديوز وعمر كمال دعمًا للجيش الأبيض في مواجهة كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، تعمل شركة لايف ستايلز ستديوز مع الفنان عمر كمال على تقديم التحية والتقدير للقطاع الطبي في الوطن العربي، عن طريق عمل غنائي مُصور.

في التفاصيل، تحمل الأغنية عنوان "تحِيا للجيش الأبيض" من غناء عمر كمال، وكلمات إيهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

وتُصور أغنية "تحِيا للجيش الأبيض" على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد، ويتم تصوير جزء من الكليب في استديوهات النجم العراقي ماجد المهندس في العاصمة المصرية القاهرة، أما باقي الأجزاء سوف يتم تصويرها في استديوهات المخرج فادي حداد في لبنان.

وتعمل لايف ستايلز ستديوز مع عمر كمال على وضع الخطوط العريضة لحملة إعلامية ضخمة دعماً للأغنية الجديدة، اذ من المُقرر بث أغنية "تحِيا للجيش الأبيض" عبر أثير مختلف الإذاعات العربية، وعرض الكليب عبر الفضائيات العربية وقناة الشركة على اليوتيوب، إضافة الى تحميل الأغنية عبر أكثر من ٦٥ منصة رقمية.