تفاصيل تعافي 16 حالة من الكورونا بالدقهلية

Advertisements

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية بخروج 4 حالات من أبناء الدقهلية من مستشفيات العزل، بعد تمام شفائهم داخل مستشفى العجمى بالاسكندرية وقها بمحافظة القليوبية بعد احتجازهم بتاريخ 15 مايو.



وأشار وكيل صحة الدقهلية إلى أن إجمالي المتعافيين من كورونا 16 فرد وتحول تحاليلهم من ايجابية لسلبية واتمام الشفاء، وتحسن التحاليل والأعراض لديهم.



ونوه وكيل صحة الدقهلية بخروج حالتين أيضا من مستشفى العزل بتمى الأمديد من محافظه القليوبيه، مؤكدا أن جميع الحالات تتلقى الرعايه الطبيه الكامله ويتماثلون للشفاء.



وكان وكيل صحة الدقهلية، شدد على انتهاء الحظر الأمني مع التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد "إلزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك"، متقدما بالشكر للواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية وجميع أجهزة الأمن على ما بذلوه من جهد لتنفيذ الحظر طوال هذه الفترة.



وتقدم وكيل مديرية الصحة، بالشكر لأهالي السماحية وأبو رجليه ببلقاس على ما ضربوه من مثل وقدوه يحتذى بها في جميع أنحاء المعمورة من الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم.



يذكر أن قرية السماحية الكبري ببلقاس مسقط رأس أول سيدة مصرية توفت بالكورونا والتي كانت تبلغ من العمر 60عاما، وعقب إصابة إول سيدة بقرية السماحية ببلقاس انتقل فريق الترصد والطب الوقائي لمتابعة كافة المخالطين للحالة.





