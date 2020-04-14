توريد مستلزمات طبية للمستشفيات بمبلغ 2.5 مليون جنيه في الدقهلية

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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات طبية متنوعة بمبلغ 2.5 مليون جنيه لمستشفى صدر دكرنس ومستشفى المنصورة العام الجديد.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.



وأكد محافظ الدقهلية على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة.



ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة في المستشفيات وتشمل شراء تانك أكسجين سعة 6000 لتر لمستشفى صدر دكرنس بقيمة 1.8 مليون جنيه،وشراء فلاتر تنقية الهواء من البكتريا لاقسام مستشفى المنصورة العام الجديد بقيمة 690 ألف جنيه.



وعلي صعيد اخر شهد مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا نجاح فريق طبي فريق طبي ينجح في جراحة تحويل لمسار السائل النخاعي وتشغيل الصما م لطفل يبلغ من العمر 11 شهرا.



وأعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)،بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لطفل لايتعدي السنه من عمره حيث بلغ عمره 11 شهرا فقط كان يعاني من استسقاء بالمخ متعدد التحوصل.



واسار مكي الي ان الفريق الطبى تمكن من اجراء هذه العملية الدقيقة والتي استغرقت حوالي اربع ساعات، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.



وقال مكي إن الجراحة تمت بإستخدام المنظار المخي الجراحي لتحويل مسار السائل النخاعي وتشغيل الصمام المخي البريتوني.



واطمأن وكيل صحة الدقهلية على ان الطفل تحت الملاحظه كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة الدكتور عبد الحفيظ شهاب الدين استشارى مخ واعصاب،الدكتور هشام طاهر استشاري مخ واعصاب والدكتور محمد فاروق استشاري مخ واعصاب والدكتور اشرف البدراوي استشاري التخدير والدكتور اسلام مهنا اخصائي تخدير والفريق المعاون من هيئة التمريض واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



كما أوضح وكيل صحة الدقهلية أن الكل يعمل على قدم وساق ويجتهد من اجل خدمة الوطن مهما كانت الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد.



وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بأن أبناء الجيش الأبيض بالدقهلية استقبلوا 5 حالات من مستشفى الحجر الصحي بالعجمى في الإسكندرية داخل المدينة الجامعية بالمنصورة.

