الصحة العالمية: لا نتوقع لقاح لـ كورونا قبل 12 شهرا أو أكثر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 يتراجع في بعض مناطق أوروبا، وبينها إيطاليا وإسبانيا، لكن الأعداد لا تزال بازدياد في بريطانيا وتركيا.





وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة خلال إفادة صحفية في جنيف: "فيما يتعلق بالتفشي العالمي في المجمل، فإن 90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد".







